Руководитель аэропорта "Симферополь" растратил 500 тыс. грн.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении двух должностных лиц из числа руководителей международного аэропорта «Симферополь», которые подозреваются в растрате 500 тыс. грн. при проведении тендерных процедур по закупке микроавтобусов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Закупка автомобилей за средства предприятия республиканского подчинения осуществлена с нарушениями законодательства. Директор по производству и коммерческий директор, действуя в интересах поставщика транспортных средств, приобрели микроавтобусы по завышенной цене, которая превышает среднерыночную более чем на 500 тысяч гривень», - говорится в пресс-релизе.

Действия двух руководителей аэропорта, фамилии которых не разглашаются, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Аэропорт «Симферополь» построен в сороковых годах XX века и располагает двумя взлетно-посадочными полосами.