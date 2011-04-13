Брюссель. Совет ЕС выступает за начало реализации Дунайской стратегии без промедления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом написано в принятых сегодня выводах на заседании Совета по общим делам ЕС в Люксембурге.

Для ускорения реализации стратегии на практике министры Европейского Союза предлагают создавать в необходимых случаях сети национальных контактных пунктов, а также определить всех заинтересованных участников в реализации конкретных проектов в рамках стратегии.

Кроме того, европейские министры призвали страны-участницы определить реалистичные цели, которые могут быть достигнуты в рамках реализации стратегии, а также обеспечить необходимой информацией о стратегии граждан, в частности, представителей гражданского общества.

Странам-участницам предложено создать список существующих проектов, а также список идей возможных новых проектов, которые могут быть реализованы в рамках Дунайской стратегии.

При этом Еврокомиссия, по мнению Совета ЕС, должна играть лидирующую роль в координации действий стран-участниц.

Как сообщал УНИАН, Дунайская стратегия направлена на развитие экономического потенциала Дунайского региона и улучшение экологической ситуации.

Проект стратегии содержит План действий по 4-м направлениям: усиление связей придунайских регионов, защита окружающей среды, развитие благосостояния и усиление Дунайского региона (увеличение институциональных способностей и сотрудничества для содействия безопасности и борьбе с организованной преступностью).

Стратегия предполагает участие стран-членов Евросоюза и еще 6 стран: 4 стран Западных Балкан и двух стран «Восточного партнерства» – Украины и Молдовы.

Предполагается, что стратегия будет утверждена на заседании Европейского Совета в июне.