Двое москвичей пытались уехать между вагонами "Сапсана"

Жители Москвы Роман Громов и Марьяна Курбанова, которые пытались уехать из Санкт-Петербурга между вагонами поезда "Сапсан", были оштрафованы на 100 руб. каждый.

Молодых людей признали виновными в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.11.17 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности, за проезд на неприспособленных для проезда пассажиров местах, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 марта 2011 года. Используя альпинистское снаряжение, молодые люди закрепили себя между вагонами "Сапсана" перед его отправлением. Далеко уехать им, однако, не удалось – нарушители были сняты с поезда на ближайшей станции .