Lufthansa в январе-марте увеличила пассажиропоток на 7%

Компания Lufthansa Group в первом квартале 2011 года увеличила пассажиропоток на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,1 млн человек, сообщается в пресс-релизе компании.

Коэффициент заполняемости мест в самолетах Lufthansa Group, в состав которой входят авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, bmi и Germanwings, снизился на 2,6%, составив 72,5%.

"Спад произошел из-за волнений на Ближнем Востоке и в Африке, а также из-за землетрясения и последовавшей за ним катастрофы на АЭС в Японии", – сообщается в пресс-релизе.

В первом квартале авиакомпания Lufthansa перевезла 13,8 млн пассажиров (рост на 12,5%), Swiss – 3,6 млн (+5,5%), Austrian Airlines – 2,1 млн (-1%), bmi – 1,2 млн (-12,2%), Germanwings – 1,3 млн (-6,2%).

Наша справка:

Авиакомпания Lufthansa является крупнейшей авиакомпанией Германии, входит в глобальный бизнес-союз Star Alliance (помимо Lufthansa, в него входят SWISS, Austrian Airlines, bmi, Singapore Airlines, Thai Airways и другие). На территории России Deutsche Lufthansa AG занимается перевозками грузов (дочерняя структура Lufthansa Cargo) и пассажирскими перевозками (сама Lufthansa и ее дочерняя компания-дискаунтер Germanwings).