Морские порты Кувейта приостановили разгрузку судов из-за песчаной бури

Морские порты Кувейта приостановили прием грузовых судов из-за песчаной бури, сообщает РБК.

В стране временно прекращена работа нефтеперерабатывающих заводов и экспорт нефти. Тем не менее, Кувейт обещает выполнить все обязательства перед покупателями его топлива.

Буря внесла также изменения в работу международного аэропорта. Он пока принимает лайнеры, прибывающие в эмират, но многие рейсы уже задержаны в портах отправления.