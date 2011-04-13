Морские порты Кувейта приостановили разгрузку судов из-за песчаной бури
18:11, 13 апреля 2011Транспорт/Связь
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Морские порты Кувейта приостановили прием грузовых судов из-за песчаной бури, сообщает РБК.
В стране временно прекращена работа нефтеперерабатывающих заводов и экспорт нефти. Тем не менее, Кувейт обещает выполнить все обязательства перед покупателями его топлива.
Буря внесла также изменения в работу международного аэропорта. Он пока принимает лайнеры, прибывающие в эмират, но многие рейсы уже задержаны в портах отправления.
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