Российские порты в I квартале сократили грузооборот на 2%

Грузооборот морских портов России в январе–марте 2011 года составил 120,75 млн т, что на 1,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухих грузов составил 46,68 млн т (-0,6%), в том числе: угля – 16,4 млн т (+10,1%), грузов в контейнерах – 8,65 млн т (+19,5%), минеральных удобрений – 2,78 млн т (+6,7). В тоже время необходимо отметить отсутствия перевозок экспортного зерна (-4,3 млн т) и сокращения перевалки черных металлов (-19,6%).

Объем перевалки наливных грузов составил 74,07 млн т (-2,6%), в том числе: нефти – 49,23 млн т (-4,6%), нефтепродуктов – 24,53 млн т (+2,0%).

Экспортных грузов перегружено 91,1 млн т, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем перевалки импортных грузов составил 10,47 млн т (+38,2%), транзитных – 12,88 млн т (+20,8%), каботажных – 6,31 млн т (-22,9%).

Операторы морских терминалов Северо-западного бассейна перегрузили 49,93 млн т грузов, что на 4,3% меньше, чем за 3 месяца прошлого года. Объем перевалки сухих грузов составил 19,18 млн т (+5,0%), наливных – 30,75 млн т (-9,4%). Снизилась перегрузка наливных грузов практически во всех портах этого региона: ООО НТ «Белокаменка» (-36,6%) порта Приморск (-5,2%), Высоцк (-5,7%), Варандей (34,2%). Вырос грузооборот Большого порта Санкт-Петербург на 5,0% до 11,81 млн т, порта Усть-Луга – на 13,5% до 2,69 млн т, порта Архангельск – на 10,0% до 0,68 млн т.

Порты Южного бассейна перевалили 41,69 млн т грузов (-5,1%), из них сухих грузов 12,25 млн т (-16,3%), наливных грузов 29,43 млн т (+0,5%). Основное падение грузооборота произошло за счет порта Новороссийск (-7,9%) до 28,27 млн т. В тоже время увеличили перевалку грузов операторы морских терминалов портов Астрахань (+6,5%), Таганрог (+24,4%), Ростов (+12,3%), Темрюк (+12,1%) и Оля (в 1,5 раза).

Порты Дальнего Востока увеличили грузооборот до 29,13 млн т грузов (+8,3%), из которых 15,25 млн т (+8,3%) составили сухогрузы и 13,88 млн т (+8,2%) наливные грузы. Увеличили грузооборот компании порта Ванино на 16,6% до 4,37 млн т, Владивосток на 1,4% до 2,59 млн т, Восточный (включая терминал в Козьмино) на 17,4% до 9,05 млн т, порты Сахалина на 4,4% до 5,15 млн т.

РЖД-Партнер