ПЖД в первом квартале увеличила грузоперевозки на 8,4%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-март 2011 года перевезла 27,511 млн. тонн грузов против 25,38 млн. тонн в первом квартале прошлого года, что на 8,4% больше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, каменного угля перевезено 3,6 млн. тонн против 3,4 млн. тонн в І квартале 2010 года, железной руды – 15,8 млн. тонн (14,3 млн. тонн), строительных материалов – 661,2 тыс. тонн (503,14 тыс. тонн).

Как отмечается в сообщении, Приднепровская железная дорога полностью выполняет заявки грузоотправителей, своевременно предоставляет подвижной состав и готова к увеличению объемов перевозок в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» – одна из крупнейших железных дорог в Украине. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа–Азия.