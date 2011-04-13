В КГГА не видят оснований для подорожания проезда в маршрутках

Начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений ВОДОВОЗОВ заявляет, что на сегодняшний день отсутствуют причины для подорожания проезда в маршрутных такси столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметил Е.ВОДОВОЗОВ, согласно действующему законодательству, город не может запретить перевозчикам повышать тариф на проезд, но они должны предоставить Главному управлению транспорта и связи экономическое обоснование.

«На сегодняшний день я не вижу никаких оснований для подорожания проезда в маршрутном такси. В столице действуют достаточно жесткие критерии повышения тарифов на проезд в транспорте, и каждый перевозчик должен обосновать, почему и на какую сумму он должен поднять цены на свои услуги. Например, некоторые компании до сих пор не могут обосновать прошлое повышение цен на 50 копеек. Мол, им дорого обходится аренда земли для автопарка. Лично я убежден, что пассажир не должен оплачивать аренду тех шести гектаров земли, где отстаиваются 10 автобусов перевозчика”, - сказал Е.ВОДОВОЗОВ.

В то же время он заверил, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными.

“Что касается подорожания метро, о чем сейчас тоже часто говорят, то этого не произойдет. То же касается и цен на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях», - отметил Е.ВОДОВОЗОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА заявил, что перевозчики могут начать повышать стоимость проезда в городских маршрутках до 5 грн., чтобы обеспечить работу на уровне рентабельности.

«Сегодня, исходя из стоимости горючего и комплектующих, тариф должен быть на уровне 10 грн. Но, учитывая то, что никто за 10 грн. не поедет, учитывая ситуацию с доходами у населения, обеднением, то хотя бы для того, чтобы была нулевая рентабельность, где-то около 5 грн. должен быть на городских маршрутках проезд», - сказал В.РЕВА.

По его словам, централизованное решение о повышении тарифов в связи с ростом стоимости горючего и других расходов перевозчиков не было принято, однако некоторые перевозчики самостоятельно принимают решение о повышении.

Ранее сообщалось, что частные перевозчики обратились в правительство с просьбой к середине апреля 2011 года решить вопрос нерентабельности перевозок и необходимости повышения стоимости проезда в городских маршрутках. В случае неприятия каких-либо мер перевозчики не исключают возможности проведения акций протеста.

По словам перевозчиков, отказаться от повышения тарифов можно только в случае, если правительство примет решение о ряде налоговых льгот, освобождения от НДС, налога на землю и пр.