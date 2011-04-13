ДЖД увеличила среднесуточную погрузку грузов почти на 10%

Среднесуточная погрузка грузов Донецкой железной дорогой в 1-м квартале 2011 г. составляла более 395 тыс. тонн, что на 4,4% больше плана и на 9,9% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-центр ДЖД.

Согласно сообщению, в целом в течение января-марта 2011 г. Донецкая железная дорога погрузила 35,6 млн. тонн грузов, что составляет 41,2% от общих объемов «Укрзализныци».

Традиционно основным видом груза, перевозимого Донецкой железной дорогой, является каменный уголь. В течение первого квартала его погружено 20,1 млн. тонн. В среднем за сутки перевозилось 223,1 тыс. тонн угля (3258 вагонов), что составляет 56,4% от общих объемов перевозок по дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов за этот период были черные металлы — 47,6 тыс. тонн (в среднем в сутки), флюсы — 34,2 тыс. тонн, кокс — 26,7 тыс. тонн, нефтепродукты — 12,6 тыс. тонн, строительные грузы — 7,5 тыс. тонн и т. д.

Грузооборот дороги за 1-й квартал составил 9 млрд. 804,26 млн. тонн/км. Это 106,2% к плану и 110,8% к показателю соответствующего периода прошлого года.

На протяжении первого квартала этого года ДЖД выгружено 520 тыс. 556 вагонов, что составляет 37,2% от общих объемов «Укрзализныци». Среднесуточный показатель составляет 5784 единицы - 103,4% к плану и 106,9% к такому же периоду прошлого года.

Средний вес грузового поезда брутто составлял 3341 тонн. Средняя техническая скорость — 39,6 км/ч. Оборот грузового местного вагона — 2,41 суток.

Справка УНИАН. В течение 2010 года Донецкой железной дорогой было отправлено 142 млн. 360 тыс. тонн грузов, что составляет 105,6% к плану (39,8% от общего объема грузов «Укрзализныци»).