Гендиректором «Укртранслизинга» назначен Татарец

Решением наблюдательного совета ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» генеральным директором компании с 12 апреля 2011 г. назначен Петр ТАТАРЕЦ, до этого занимавший должность финансового директора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

П. ТАТАРЕЦ сменит Петра НАУМЕНКО, который руководил компанией с 2009 года.

По словам нового генерального директора, ключевыми задачами в рамках новой должности станут повышение эффективности бизнеса и сохранение качества лизингового портфеля.

П.ТАТАРЕЦ работает в компании с 2010 года, до этого работал в ООО «Метинвест Холдинг». Акциями ПАО «Укртранслизинг» не владеет.

Напомним, П.НАУМЕНКО 4 апреля назначен замгендиректора «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Компания «Укртранслизинг» была создана Кабинетом министров Украины в 1998 г. для осуществления лизинговых операций с сельскохозяйственной, железнодорожной и авиационной техникой.

49,96% акций «Укртранслизинга» принадлежат компании «Лемтранс» (Донецк), 41,73% - Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и управляются Фондом государственного имущества, 2,33% - корпорации «Межрегиональный промышленный союз» (Донецк).