МАУ откроет новые рейсы в период летней навигации

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в период летнего сезона 2011 года откроет новые направления и увеличит частоты на существующих рейсах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

В частности, в период летней навигации 2011 года авиакомпания будет выполнять регулярные ежедневные (кроме субботы) рейсы в аэропорт Днепропетровска. Также будут возобновлены рейсы в Одессу и Симферополь.

Кроме того, с 18 мая МАУ откроет рейсы из Киева в Самару, которые будут выполняться 4 раза в неделю. С 25 апреля 3 раза в неделю будут выполняться рейсы между Киевом и Астаной. До 5 раз в неделю возрастет частотность полетов в Алматы. Летом 2011 года авиакомпания также планирует открытие регулярного рейса Киев–Москва, который будет выполняться дважды в день.

Кроме того, по совместной программе с авиакомпанией British Midland International (bmi), будут осуществляться полеты в Эдинбург, Дерби, Лестер, Ноттингем, Лидс-Бредфорд, Бирмингем и Манчестер.

По сравнению с летом прошлого года возрастет частотность регулярных рейсов по ряду европейских направлений. В частности, рейсы в Мадрид, Тель-Авив и Берлин будут выполняться ежедневно, в Милан будет выполняться 6 рейсов в неделю, в Барселону, Брюссель и Хельсинки – по 5 рейсов в неделю, в Женеву и Ниццу – по 4 рейса в неделю.

Из Киева откроются чартерные рейсы в Фуншал (Португалия) и Агадир (Марокко). Также новые чартерные рейсы свяжут Донецк и Одессу с Барселоной и Ираклионом, а Днепропетровск – с Анталией.

Справка УНИАН. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.