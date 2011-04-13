Крюковский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов на 29%

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-марте 2011 года увеличило производство грузовых вагонов на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2535 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. изготавливались полувагоны модели 12-783 и 12-7023-02, крытые вагоны, зерновозы модели 19-7016.

Также за указанный период завод увеличил производство пассажирских вагонов более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, или на 3 штуки, – до 5 единиц.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.