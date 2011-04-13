Изменились телефонные номера железнодорожного вокзала в Днепропетровске

Приднепровская железная дорога напоминает пассажирам о смене телефонных номеров вокзала Днепропетровска. С 30 марта 2011 нужно звонить на железнодорожный вокзал по новым номерам.

Справочное бюро: (056) 793-52-53, по городу - 1599. Работает круглосуточно.

Бюро заказа: (056) 793-52-53, по городу - 1504. Рабочий график - с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, по субботам и воскресеньям с 8.00 до 15.00.

Сервис-центр: (056) 793-53-15. Режим работы - с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, по субботам и воскресеньям с 8.00 до 17.00.

Багажное отделение: (056) 793-52-62. Работает без выходных с 8.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00.