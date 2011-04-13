ДЖД в I квартале отремонтировала 153 пассажирских вагона

Донецкая железная дорога (ДЖД) в I квартале 2011 года в условиях депо разными видами ремонта оздоровила 153 пассажирских вагона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, в частности, деповским ремонтом оздоровлено 114 вагонов, капитальным – 39 вагонов. На заводах капитально отремонтировано 9 пассажирских вагонов.

Также в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 1747 грузовых вагонов парка «Укрзализныци»: деповским ремонтом 192 крытых вагонов, 1452 полувагонов, 46 универсальных платформ и т.д. Кроме того, отремонтировано 1217 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий. В целом отремонтировано на 248 грузовых вагонов больше, чем было запланировано.

Кроме того, за три месяца этого года текущим деповским ремонтом оздоровлено 7 маневровых тепловозов, 6 грузовых тепловозов, 6 электровозов. Во время текущего ремонта заменяются и восстанавливаются отдельные узлы и детали локомотива, после чего проводятся регулировка и испытание, которые гарантируют работоспособность в межремонтный период. Длительность технической эксплуатации устанавливается с учетом пробега, объемов работы локомотива и других конкретных условий.