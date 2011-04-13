Кабмин разработает порядок предоставления льгот на проезд

Правительство намерено урегулировать вопросы, связанные с предоставлением транспортных услуг льготным категориям граждан путем установления общего порядка пользования городским, пригородным и междугородным транспортом для граждан, которым предоставлено право бесплатного проезда, учета фактически предоставленных услуг и финансирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно льготного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте отдельных категорий граждан».

«Действующим законодательством отдельным категориям граждан Украины, в первую очередь по социальному признаку, предоставлено право льготного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте. Однако законодательно не определен порядок предоставления льгот, их учета, финансирования, виды проездных документов», – сказал В.ТИХОНОВ.

При этом неурегулированность данных вопросов делает невозможным установление фактически необходимых объемов ассигнований государственного бюджета на такие услуги.

«Наша задача – внедрить эффективные методы учета и контроля льготных пассажироперевозок, а в перспективе – перейти к адресному предоставлению льгот на транспортные услуги гражданам, которые пользуются правом бесплатного проезда», – добавил он.

Порядок предоставления льгот и их учета будет определен Кабинетом Министров после принятия парламентом изменений к действующему законодательству.