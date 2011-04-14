«Укрзализныця» создала Центральную комиссию по реформированию железнодорожного транспорта

Во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, приказом генерального директора “Укрзализныци” от 12 апреля 2011 года №132-Ц образована Центральная комиссия по реформированию железнодорожного транспорта.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра “Укрзализныци”, переданном агентству УНИАН.

Комиссия создана с целью проработки проектов законодательных и других нормативных актов и учета особенностей организационно-правовой и хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. Среди основных заданий комиссии - анализ и согласование предложений относительно модели рынка железнодорожных услуг в целом и по каждому хозяйству отдельно; согласование проектов законодательных и нормативных актов, необходимых для осуществления реформирования отрасли.

В состав Центральной комиссии вошел весь руководящий состав железнодорожной отрасли: генеральный директор, его заместители, начальники главных управлений, профсоюзы, начальники железных дорог и специализированных предприятий.

Другим приказом гендиректора “Укрзализныци” от 12 апреля 2011 года №133-Ц образована рабочая группа “Укрзализныци” по реформированию железнодорожного транспорта. Основными заданиями рабочей группы определена подготовка предложений по оптимизации структуры железнодорожного транспорта, разработке рыночной модели функционирования и необходимых для ее создания проектов законодательных и нормативных актов.

Среди первоочередных заданий рабочей группы - обеспечение сопровождения законопроекта «Об особенностях создания государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» во время его рассмотрения в причастных министерствах и ведомствах и предоставление на рассмотрение Кабинета министров.

Гендиректор “Укрзализныци” Владимир КОЗАК заявил, что структурное реформирование железнодорожного транспорта является первым шагом и необходимой предпосылкой модернизации железнодорожной отрасли, привлечения инвестиционных средств. «Наша цель и абсолютный приоритет государственной политики в сфере железнодорожного транспорта - создание современного высокотехнологичного железнодорожного комплекса, способного эффективно обеспечивать растущие потребности экономики страны, качественно и своевременно перевозить пассажиров и грузы, максимально использовать транзитные возможности Украины”, - отметил В.КОЗАК. По его словам, поддержка структурной реформы железнодорожной отрасли со стороны Президента Украины, Кабинета министров и парламента позволит провести ее в максимально сжатые сроки.