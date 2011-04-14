Сегодня в ВР будет внесен законопроект Президента об упрощении техосмотра

Сегодня в Верховную Раду будет внесен законопроект Президента об упрощении порядка обязательного проведения технического осмотра автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила на брифинге советник Президента Украины, представитель Президента в Конституционном суде Елена ЛУКАШ.

По ее словам, проектом предлагается отменить в Украине прохождение обязательного государственного, а также отменить талоны о прохождении ТО.

В частности, предлагается отменить обязательное ТО для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях.

Предлагается существенное упрощение порядка прохождения ТО для других транспортных средств.

Также предлагается устранить ГАИ от проведения обязательного техконтроля транспортных средств и передать эти полномочия субъектам хозяйствования.

Кроме того, предлагается отменить требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально заверенной доверенности на управление ТС.

От прохождения ТО освобождаются все легковые автомобили, прицепы к ним, мотоциклы, мопеды и т.п., независимо от срока эксплуатации.

Также освобождаются легковые коммерческие автомобили и грузовые грузоподъемностью до 3,5 тонн со сроком эксплуатации до 2-х лет.

«Следует подчеркнуть, что предлагаемое освобождение от прохождения обязательного техконтроля не будет касаться транспортных средств, использующихся для перевозок людей, грузов, в частности, опасных», - отметила Е.ЛУКАШ.

Легковые автомобили, использующиеся в коммерческих целях, будут проходить ТО каждые 2 года, грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, такси будут проходить ТО ежегодно, автобусы и автомобили с опасными грузами – дважды в год.

Как отметила Е.ЛУКАШ, соответствующее изменение планируется внести Президентом в связи с тем, что существующая система техосмотра не обеспечивает реальный контроль за состоянием транспортных средств.

По ее словам, по оценкам экспертов, около 90% собственников ТС получают талоны о техосмотре без каких-либо проверок при помощи устоявшихся коррупционных схем.

В частности, по ее данным, объем таких неофициальных платежей в год составляет около 1 млрд. грн.

В то же время, ДТП в Украине происходят в большинстве случаев из-за нарушения правил дорожного движения, в то время как неисправность ТС занимает менее 1% в случаях ДТП.

При этом предлагается установить точный перечень ситуаций, при которых ГАИ может останавливать автомобиль, что ограничит случаи проверки автомобилей органами ГАИ и снизит количество безосновательных остановок авто.

Также изменениями в Закон Украины "О дорожном движении" предлагается установить, что для управления транспортным средством водителю теперь будет необходимо иметь: удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а также страховой полис гражданской ответственности.

Кроме того, отменяется существующая на сегодня обязанность водителя иметь при себе нотариально заверенную доверенность на право управления автомобилем, маршрутный лист, документы на перевозимый груз.

Как отметила Е.ЛУКАШ, это означает, что для управления автомобилем достаточно иметь обычное водительское удостоверение, регистрационный документ на эту машину и страховой полис. Даже если автомобиль и не принадлежит водителю по праву собственности, для управления им достаточно иметь регистрационный документ на эту машину. По словам советника Президента, такие новации позволят, во-первых, упростить порядок допуска к управлению транспортными средствами, во-вторых, устранят необходимость осуществления дополнительных затрат на приобретение бланков и оформление доверенностей, и в-третьих, обеспечат надлежащую реализацию конституционного права граждан на распоряжение своей собственностью.

Е.ЛУКАШ отметила, что, вместе с тем, предлагается установить административную ответственность за несвоевременное прохождение ТО водителями транспортных средств, подлежащих обязательному контролю (штраф от 340 грн. до 425 грн.) За выдачу документа о технической исправности транспортного средства, которое подлежит обязательному техническому контролю, без проведения проверки его технического состояния (штраф от 1 700 грн. до 2 040 грн.), за заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, и выдачу специального знака государственного образца без соответствующего документа о технической исправности транспортного средства (штраф от 1 700 грн. до 2 040 грн.).

Как сообщила Е.ЛУКАШ, проект будет внесен в ВР как неотложный, при этом она высказала уверенность, что депутаты также заинтересованы в его принятии, поэтому он будет принят максимально быстро и вступит в действие через несколько месяцев, когда ГАИ проведет все необходимые подготовки.