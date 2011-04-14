ОЖД в апреле-мае приостанавливает курсирование поезда Одесса-Симферополь

В некоторые дни апреля и мая Одесская железная дорога приостановит курсирование поезда Одесса-Симферополь. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

В частности, для проведения путевых работ на участке Николаев-Колосовка 6, 7, 18 и 19 апреля ОЖД отменяет курсирование поезда № 650/649 Одесса-Симферополь. Кроме того, курсирование поезда № 649/650 Симферополь-Одесса (в обратном направлении) будет приостановлено 20, 21, 26, 27 апреля и 4, 5 мая в связи с проведением путевых работ на участке Вадим-Джанкой Приднепровской железной дороги.

Железнодорожники призывают пассажиров быть внимательными и заранее знакомиться с изменениями в расписании движения пассажирских поездов.