Охрана ДЖД в 1-м квартале предупредила 98 краж грузов

В I квартале 2011 года работники общих оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги предупредили 98 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 73,2 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДЖД.

В ходе проведенных мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной ситуации на станциях и участках железной дороги, задержаны и переданы правоохранительным органам 120 расхитителей для принятия мер согласно действующему законодательству.

Согласно сообщению, как правило, объектами посягательств становятся грузы, перевозимые на открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

С целью предупреждения хищений работниками военизированной охраны в 1-м квартале сопровождено 12,4 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами. Во время сопровождения, с целью отражения нападений злоумышленников на грузы, как предупредительное средство 7 раз применили табельное оружие.

Как отмечают на ДЖД, также работниками военизированной охраны постоянно проводится работа по профилактике правонарушений на железной дороге. В частности, за указанный период, согласно статье 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, среди которых проезд в грузовых поездах и хождение в неустановленных местах по железнодорожным путям, к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 4,6 тыс. грн. привлечено 158 человек.

Железнодорожники в очередной раз предостерегают правонарушителей, что незаконное посягательство на грузы и имущество железных дорог может привести к уголовной ответственности и возникновению аварийных ситуаций.

Напомним, 6 января 2011 г. вступил в силу Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта».

Указанный закон предусматривает повышение размеров штрафных санкций более чем в 4 раза за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушение правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на железнодорожном, морском, речном и автомобильном транспорте.