Украина и РФ договорились увеличить количество авиарейсов между Москвой и Киевом

Украина и Россия договорились увеличить количество авиарейсов между Москвой и Киевом с 70 до 100 в неделю.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы достигли соглашения, что между Киевом и Москвой мы увеличиваем частоту движения. Число рейсов будет равняться 100 вместо 70, которые были до этого в неделю», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В свою очередь министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сказал, что это позволит увеличить пассажиропоток на данном направлении на 20%.