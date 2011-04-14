Катастрофа Ан-148 не повлияет на перспективы проекта – министр транспорта России

Катастрофа самолета Ан-148 в марте в Белгородском районе России не повлияет на перспективы данного проекта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН.

«Мы не приостанавливали полеты самолета Ан-148, которые находятся в эксплуатации в российских авиакомпаниях, и это говорит о том, что эта катастрофа, на мой взгляд, не повлияет на прохождение в будущем самолета», - сказал И.ЛЕВИТИН.

Он отметил, что Минтранс РФ проводит техническое сопровождение этой модели в российских авиакомпаниях и внимательно следит за техническими параметрами, эффективностью. «Мы считаем, что у этого самолета есть перспектива работы в гражданской авиации», - сказал И.ЛЕВИТИН.

В то же время он отметил, что расследование катастрофы продолжается и оно не находится в компетенции Минтранса, поскольку данный самолет не был введение в эксплуатацию для осуществления рейсов.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сказал, что Украина не приостанавливала эксплуатацию Ан-148.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир МАРКИН заявил, что, согласно основной версии, самолет Ан-148 потерпел крушение из-за поломки оборудования, определяющего скорость движения самолета. Вместе с тем, пока не исключены версии ошибки пилота, а также использования некачественного топлива.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.