Президент утвердил положение об «Укравтодоре»

Президент Украины Указом 456/2011 от 13 апреля утвердил Положение о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Текст документа размещен на сайте главы государства.

Устанавливается, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины является правопреемником Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом; обеспечить приведение министерствами и другими органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Указом. Указ вступает со дня его опубликования.

Согласно документу, «Укравтодор» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

Основными задачами «Укравтодора» являются: реализация государственной политики, а также внесение предложений по ее формированию в сфере дорожного хозяйства; осуществление управления автомобильными дорогами общего пользования; организация реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, соответствующего инженерного обустройства, размещение объектов дорожного сервиса и других сооружений; обеспечение технического регулирования в сфере реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента от 6 апреля т.г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ликвидированы, реорганизованы и созданы ряд органов власти. В частности, создано Государственное агентство автомобильных дорог Украины путем реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины.