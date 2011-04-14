На вокзале российской столице будут проверять пассажиров поезда «Москва-Киев»

Москва. Министерство транспорта РФ планирует до конца мая ввести проверку пассажиров поезда №1 «Москва-Киев» на вокзале в российской столице.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы планируем, что в конце мая начнет работать эта технология, и с нашей стороны все будет готово и мы увидим, какие затраты по людям, обслуживающим эти поезда», - сказал И.ЛЕВИТИН.

Он подчеркнул, что указания президентов Украины и РФ касаются только поезда №1, курсирующего между столицами двух стран.

По его словам, чтобы применить эту технологию для всех поездов, курсирующих по маршруту «Москва-Киев», нужно пересматривать количество работников таможенных и пограничных органов, поскольку досмотр и проверка осуществляются во время движения поездов.

И.ЛЕВИТИН отметил, что за счет отказа от остановок на приграничные формальности можно выиграть по часу с каждой стороны.

В свою очередь, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сказал, что оценка со стороны пассажиров того, что их не будят «не всегда адекватные работники границы и таможни, безусловно, положительная».

По его мнению, в будущем между Москвой и Киевом будет увеличено количество поездов с прохождением таможенных и пограничных поездов в конце и начале пути. «Нельзя сказать, что это будут все поезда, но еще часть скорых поездов можно будет перевести в такой режим», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва».

«Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции Киев-Пассажирский», - сказал перед отправкой поезда №1 начальник управления погранконтроля и регистрации Администрации Госпогранслужбы Александр БИНЬКОВСКИЙ.