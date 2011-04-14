Российская лоукост-компания «Авианова» откроет рейсы между Москвой и Симферополем

Российская лоукост-авиакомпания, «Авианова» с 15 июня т.г. запустит свое первое международное направление: Москва–Симферополь.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Согласно сообщению, при этом тарифы остаются на уровне внутрироссийских. Рейсы в столицу Крыма будут выполняться 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Справка УНИАН. «Авианова» – российская лоукост-авиакомпания, базирующаяся в аэропорту «Шереметьево» (терминал В), а также в аэропорту «Краснодар» (с апреля 2011 года). Флот состоит из пяти современных воздушных судов типа Airbus A320. На сегодня компания предлагает внутрироссийские перелеты.