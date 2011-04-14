Украина и РФ планируют построить скоростную ж/д трассу между двумя столицами

Москва. Украина и РФ планируют построить скоростную железнодорожную трасу между двумя столицами, что сократит время в пути до 4 часов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы открываем новую страницу – проект настоящего скоростного движения под условным рабочим названием «Славутич-Сапсан». Наши специалисты будут этот проект обсуждать, чтобы довести скорость движения между Москвой и Киевом до 200-250 км/ч, чтобы пассажиры смогли добираться за 4 часа», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он уточнил, что этот проект не сегодняшнего дня, но его надо начинать.

Говоря о технической части его выполнения, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что для начала необходимо выполнить оценку проекта, поскольку на территории СНГ и Восточной Европы таких проектов нет. «Для этого необходимо выполнить техническое задание, подобрать инвесторов, государство тоже готово участвовать в разумной мере – чтобы не нести излишнюю нагрузку бюджету», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что протяженность этой скоростной трассы составит около 320 км по территории Украины и 510–530 км по территории РФ.

«Сроки: если за 1,5–2 года будет ТЭО, то при нормальном финансировании эту дорогу можно построить за 4 года», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он не исключил продолжение скоростной трассы и дальше в Европу. «Дальше в Европу будет легче. Из Киева уже готовы дороги до Львова, Харькова и Донецка, есть намерение построить новую скоростную трасу до Одессы вдоль нынешнего автобана, и тогда пассажиры смогут добраться в Одессу, по сути, за 2-2,5 час», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также выразил уверенность, что эта скоростная трасса будет иметь также и имиджевое значение для Украины и России в глазах мирового сообщества.

По итогам девятого заседания Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украино-российской межгосударственной комиссии экспертам Министерства инфраструктуры Украины и Минтранса России поручено приступить к проекту «полускоростного» железнодорожного сообщения, то есть на базе существующего полотна со скоростью движения 160-180 км в час.