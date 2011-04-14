Железные дороги Украины увеличили перевозки грузов на 11,8%

В первом квартале 2011 года железные дороги Украины перевезли 106,8 млн. тонн грузов, что на 11,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, в январе-марте выросли объемы экспортных на 13,1%, внутренних на 11,3% и транзитных перевозок на 23,1%.

Экспортных грузов перевезено свыше 29,8 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды, черные металлы, стройматериалы, зерно и продукты помола, каменный уголь, химические и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты и лесные грузы. Во внутреннем сообщении перевезено 55,3 млн. тонн грузов. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руда, стройматериалы, кокс, нефть и нефтепродукты, черные металлы и лом, химические и минеральные удобрения, а также цемент. Транзитных грузов перевезено 14,6 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руда, химические и минеральные удобрения, химикаты.

Импортных грузов перевезено более 7 млн. тонн. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руда, нефть и нефтепродукты, строительные материалы, химические и минеральные удобрения, а также черные металлы.

Напомним, железные дороги Украины на протяжении 2010 года перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.