На Пасху общественный транспорт в Киеве будет работать дольше

На Пасху, 24 апреля, общественный транспорт в Киеве будет работать дольше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

В частности, в ночь на 24 апреля Киевский метрополитен будет работать на 1 час дольше, и начнет работу 24 апреля на 1 час раньше.

График работы наземного общественного транспорта также будет изменен: в ночь на 24 апреля маршрутные коммунальные такси, автобусы, троллейбусы и трамваи будут перевозить киевлян на час дольше обычного. А начнут работу 24 апреля, как и станции метрополитена, на час раньше. При этом будет организована перевозка пассажиров маршрутами, подходящими к станциям метрополитена, после прохождения последних поездов метро.

Кроме того, с 5.00 до 10.00 24 апреля будет увеличено количество единиц подвижного состава на маршрутах пассажирского транспорта (в том числе метрополитена), пролегающих возле мест проведения богослужений.