Украина и Гонконг планируют наладить прямое авиасообщение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с главой правительства Специального административного района Китайской Народной Республики Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

«Мы договорились о внедрении прямого авиарейса между Украиной и Гонконгом», – сказал Н.АЗАРОВ после встречи.

Напомним, что глава украинского правительства находится с официальным визитом в КНР.