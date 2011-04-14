Украина и Гонконг планируют наладить прямое авиасообщение
17:33, 14 апреля 2011Транспорт/Связь
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Украина и Гонконг планируют наладить прямое авиасообщение.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с главой правительства Специального административного района Китайской Народной Республики Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.
«Мы договорились о внедрении прямого авиарейса между Украиной и Гонконгом», – сказал Н.АЗАРОВ после встречи.
Напомним, что глава украинского правительства находится с официальным визитом в КНР.
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