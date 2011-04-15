Кабмин выделил 813,7 млн. грн. на строительство Южной объездной дороги в Днепропетровске

Кабинет министров Украины 13 апреля т.г. принял решение о выделении 813,7 млн. грн. для строительства первой очереди Южной объездной дороги в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ со ссылкой на распоряжение правительства.

«Проведены подготовительные работы, и сегодня мы начинаем строительство Южной объездной дороги», - сказал глава ОГА.

Согласно распоряжению Кабмина, распорядителем средств определена Государственная служба автомобильных дорог Украины. По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА эти средства должны быть выделены городу в виде прямой субвенции до 1 мая 2011 г.

Справка УНИАН. Южная объездная дорога вокруг Днепропетровска протяженностью 64 км соединит 4 автодороги: Знаменка-Луганск-Изварино, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог).

Объездная дорога позволит увеличить пропускную способность автотрасс и вывести за пределы города транзитные транспортные потоки. Дорога будет включать 20 путепроводов и мостов и 8 транспортных развязок.

Ориентировочная стоимость проекта - 2,6 млрд. грн.

Первую очередь Южной объездной дороги протяженностью 18 км планируется сдать в эксплуатацию до конца 2011 г.