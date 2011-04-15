ЮЗЖД с начала года предупредила краж на сумму свыше 77 тыс. грн.

С начала года для предупреждения совершения преступлений работниками военизированной охраны Юго-Западной железной дороги совместно с сотрудниками транспортной милиции проведено почти 1400 оперативно- профилактических рейдов, в ходе которых предупреждено 36 случаев краж имущества и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 77 тыс. 584 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, за совершенные кражи задержаны 47 человек, против 35 из них возбуждены уголовные дела.

Кроме того, с целью предотвращения пребывания на объектах железной дороги посторонних лиц, которые могут негативно влиять на работу железнодорожного транспорта, проводится профилактическая работа. В частности, за нарушение правил пребывания на железнодорожном транспорте с начала года задержаны 393 человека, на которых наложено штрафов на общую сумму 11 тыс. 110 грн.

Как отмечают на ЮЗЖД, хищение имущества и материальных ценностей железной дороги является несанкционированным вмешательством в работу железнодорожного транспорта, что влияет на безопасность движения поездов и может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, и, как следствие - к несчастным случаям.