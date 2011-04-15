Перевозки пассажиров в 1-м квартале выросли на 2,4%

За I квартал 2011 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 28,7 млрд. пасс./км, что соответственно на 2,4% и на 3,6% больше, чем за январь-март 2010 г.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-март 2011 г. отправлено 98,5 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,3% больше, чем за январь-март 2010 г. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,2%, Львовской - на 1,9%, Южной - на 0,8% и Юго-Западной - на 0,7%. В то же время отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,7% и Приднепровской - на 0,5%. Пассажирооборот вырос на 3,1% - до 9,8 млрд. пасс./км.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 904,7 млн. пассажиров, что на 1,0% меньше, чем в январе-марте 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,4%.

В то же время, перевозки водным транспортом выросли на 23,4% - до 1,3 млн. пассажиров. В частности, перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-мартом 2010 г. выросли на 19,9%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 94,0% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 19,7%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 22,2% по сравнению с январем-мартом 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (96,4%), увеличили перевозку пассажиров в январе-марте 2011 г. на 20%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 1,2 млн. пассажиров, что на 27,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Также за январь-март 2011 г. городским электротранспортом перевезено 697,4 млн. пассажиров, что на 7,5% больше по сравнению с январем-мартом 2010 г.

Напомним, в январе-феврале т.г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,1 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 18,4 млрд. пасс./км, что соответственно на 3,7% и 4,6% больше объемов января-февраля 2010 г.

Справка УНИАН. Перевозки пассажиров в Украине в 2010 г. снизились на 6% - до 6,8 млрд. человек.