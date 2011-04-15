Для скоростного ж/д сообщения между Киевом и Москвой нужны современные технологии - Козак

При разработке технико-экономических условий проекта скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой необходимо смотреть в будущее и ориентироваться на современные мировые технологии, уверен генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

«Уверен, что необходимо внимательно изучить лучшие мировые достижения в организации высокоскоростного движения и ориентироваться на скорость 400 км/час», - сказал В.КОЗАК по итогам проведения девятого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украино-российской межгосударственной комиссии, которое на днях проходило в Москве.

Напомним, что решение о создании высокоскоростного пассажирского сообщения на направлении Киев-Москва было принято президентами Украины и Российской Федерации в ходе межведомственного совещания по вопросам развития двустороннего приграничного сотрудничества 17 сентября 2010 г.

Как сообщал УНИАН, по итогам девятого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украино-российской межгосударственной комиссии экспертам Министерства инфраструктуры Украины и Минтранса России поручено приступить к проекту «полускоростного» железнодорожного сообщения, то есть на базе существующего полотна со скоростью движения 160-180 км в час.

Вчера, 14 апреля, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что Украина и РФ планируют построить скоростную железнодорожную трассу между двумя столицами, что сократит время в пути до 4 часов. «Мы открываем новую страницу – проект настоящего скоростного движения под условным рабочим названием «Славутич-Сапсан». Наши специалисты будут этот проект обсуждать, чтобы довести скорость движения между Москвой и Киевом до 200-250 км/ч, чтобы пассажиры смогли добираться за 4 часа», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что протяженность этой скоростной трассы составит около 320 км по территории Украины и 510–530 км по территории РФ.

«Сроки: если за 1,5–2 года будет ТЭО, то при нормальном финансировании эту дорогу можно построить за 4 года», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. При этом он не исключил продление скоростной трассы и дальше в Европу.