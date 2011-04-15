Грузоперевозки в Украине выросли на 12,5% - до 195 млн. тонн

За I квартал 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 194,7 млн. т грузов, что на 12,5% больше, чем за январь-март 2010 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Грузооборот вырос на 13,1% и составил 105,7 млрд. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 15,5% - до 56,7 млрд. т/км. На Юго-Западной железной дороге грузооборот вырос на 24,4%, Львовской - на 22,7%, Южной - на 20,9%, Одесской - на 13,5%, Приднепровской - на 12,5%, Донецкой - на 10,8%. Увеличение грузооборота произошло также на морском транспорте (на 14,7%), трубопроводном (на 12,7%), автомобильном (на 4,3%), авиационном (на 3,8%). В то же время грузооборот речного транспорта уменьшился на 24,2%.

Перевозка грузов железными дорогами по сравнению с январем-мартом 2010 г. выросла на 11,9% - до 106,9 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 12,6%. Отправление грузов выросло на Львовской железной дороге на 36,5%, Юго-Западной - на 33,6%, Одесской - на 22,7%, Донецкой - на 9,9%, Приднепровской - на 8,4%, Южной - на 6,4%. В частности, отправление строительных материалов на железных дорогах увеличилось на 51,7%, химических и минеральных удобрений - на 42,8%, цемента - на 35,7%, лома черных металлов - на 19,4%, лесных грузов - на 14,6%, каменного угля - на 9,6%, кокса - на 6,5%, железной и марганцевой руды - на 8,4%, черных металлов - на 6,4%, нефти и нефтепродуктов - на 3,9%. Отправление зерна и продуктов помола при этом снизилось на 24,4%.

По данным Госкомстата, отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 1,5 млн. т, что на 11,7% меньше, чем за январь-март 2010 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта уменьшилась на 21,0%, морского транспорта - на 2,6%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом сократились на 25,8%, морским - выросли на 17,3%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,8% и составил 38,2 млн. т. Переработка транзитных грузов увеличилась на 13,9%, импортных - на 1,3%. Переработка экспортных грузов сократилась на 4,6%, внутреннего сообщения - на 14,8%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - уменьшилось на 1,2% - до 4,0 тыс. ед.

Кроме того, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-март 2011 г. перевезено 37,0 млн. т грузов, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и выполнен грузооборот в объеме 8,4 млрд. т, который вырос на 4,3%.

За 3 месяца 2011 г. авиационным транспортом перевезено 20,6 тыс. т грузов, что на 7,9% больше, чем за январь-март 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 87,7 млн. т/км, что на 3,8% больше.

Также магистральными трубопроводами в январе-марте 2011 г. транспортировано 49,3 млн. т грузов, что на 3,8% больше, чем в январе-марте 2010 г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года. За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.