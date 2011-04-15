Время следования «Столичного экспресса» между Киевом и Москвой будет сокращено

С 29 мая этого года время нахождения поезда № 1/2 «Столичный экспресс» на пути следования по маршруту Киев - Москва - Киев на российской территории будет сокращено ориентировочно на 40 мин. в обе стороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, планируется, что до 20 апреля т.г. ОАО «Российские железные дороги» отработает с «Укрзализныцей» измененное расписание курсирования поезда № 1/2 «Столичный экспресс». Ввести измененное расписание поезда стороны договорились во время перехода на график движения 2011/2012 гг. в конце мая.

Как отмечается в сообщении, «Укрзализныця» в полном объеме выполнила все договоренности президентов Украины и Российской Федерации относительно сокращения времени проверки документов и создания комфортных условий для пассажиров во время следования поезда № 1/2 «Столичный экспресс».

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта РФ планирует до конца мая ввести проверку пассажиров поезда №1 «Москва-Киев» на вокзале в российской столице.

14 апреля министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН за счет отказа от остановок на пограничные формальности можно выиграть по часу с каждой стороны.

В свою очередь, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что в будущем между Москвой и Киевом будет увеличено количество поездов с прохождением таможенных и пограничных поездов в конце и начале пути. «Нельзя сказать, что это будут все поезда, но еще часть скорых поездов можно будет перевести в такой режим», - сказал он.

Напомним, еще 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва». Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции Киев-Пассажирский, а не на пограничном пункте контроля.