«Укрзализныця» и Skoda ведут переговоры о создании совместного производства электровозов

Сегодня первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО провел переговоры с представителями АО Skoda Vagonka (Чехия) по организации совместного производства и выпуска в Украине электровозов двойного питания по технической документации Skoda.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Чешские и украинские партнеры предварительно обсудили возможность производства первой партии из 20 электровозов: из них 5 - на территории Чехии, 15 - на территории Украины.

В частности, стороны обсудили перспективы технического обеспечения и содержания электровозов, в том числе возможности потенциальных участников проекта со стороны украинских предприятий. Предварительно заявлено о намерениях и возможностях обеспечения украинскими комплектующими до 40% производства.

Кроме этого, стороны проанализировали ход реализации проекта по производству и выпуску в Украине двухсистемных двухэтажных межрегиональных поездов.

Как сообщал УНИАН, АО "Шкода Вагонка" (Skoda Vagonka, Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока. Контракт был подписан в январе этого года. Срок поставки поездов - II квартал 2012 г. Стоимость договора со «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. евро (без НДС).

Чешский производитель поставит два таких поезда в Украину во 2-м квартале 2012 года. Это опытная партия поездов, которые покупают для изучения эффективности использования двухэтажных вагонов на коротких расстояниях в нашей стране. Среди возможных маршрутов - Полтава-Харьков, Харьков-Купянск. В каждом поезде будет по 6 вагонов на 620 мест.