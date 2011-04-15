«Укрзализныця» и РЖД проанализируют возможность упрощенного контроля

«Укрзализныця» и ОАО «РЖД» проанализируют опыт упрощенного погранично-таможенного контроля, который отрабатывается на маршруте поезда № 1/2 «Столичный экспресс» (Киев-Москва), для распространения на направлениях Москва - Донецк и Москва - Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» по итогам проведения девятого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украино-российской межгосударственной комиссии, которое на днях проходило в Москве.

Напомним, вчера, 14 апреля, по итогам этого заседания вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сказал, что в будущем между Москвой и Киевом будет увеличено количество поездов с прохождением таможенных и пограничных процедур в конце и начале пути. «Нельзя сказать, что это будут все поезда, но еще часть скорых поездов можно будет перевести в такой режим», - сказал он.

На сегодня упрощенный контроль действует для пассажиров поезда № 1/2 «Столичный экспресс» (курсирует между Киевом и Москвой), которые выезжают из Киева (на вокзале Киев-Пассажирский), со стороны РЖД упрощенный погранконтроль в Москве планируется ввести с 29 мая т.г. В результате этого планируется, что время нахождения поезда № 1/2 «Столичный экспресс» на российской территории будет сокращено ориентировочно на 40 мин. в обе стороны.