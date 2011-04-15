«Укрзализныця» готова отменить ночной контроль в поездах Киев-Москва

«Укрзализныця» заявляет о готовности отменить все ночные процедуры погранично-таможенного контроля на всех маршрутах Киев-Москва (в том числе и транзитных) и проводить их на станции Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

«Укрзализныця» уже к концу 2011 года готова изменить технологию прохождения погранично-таможенного контроля во всех поездах (в том числе и транзитных), которые будут направляться из Киева в Москву, и избавить пассажиров от неудобств, связанных с проверками на маршруте, особенно ночными», - отметил он во время проведения девятого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украино-российской межгосударственной комиссии, которое проходило в Москве 13-14 апреля.

«Мы достигли договоренностей с таможенниками и пограничниками и можем не беспокоить пассажиров в пути, весь необходимый контроль они будут проходить на станции Киев», - подчеркнул В. КОЗАК.

В свою очередь, российская сторона приняла предложение к сведению и пообещала изучить этот вопрос для предоставления аналогичного уровня сервиса.

Напомним, что 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва». Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции Киев-Пассажирский, а не на пограничном пункте контроля. ОАО «РЖД» обещает ввести аналогичную услугу по упрощению контроля с российской стороны с конца мая 2011 г. в этом поезде.