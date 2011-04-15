Табачник в Полтавской области презентовал поезд "Георгий Береговой"

Сегодня на Карловском железнодорожном вокзале состоялась торжественная презентация поезда сообщением Москва-Полтава "Георгий Береговой".

Как сообщает корреспондент УНИАН, на торжествах посвященных 90-летию Г.Берегового, который родился под Карловкой В с.Федоровка, присутствовали министр образования и науки Дмитрий Табачник, председатель Полтавской ОГА Александр Удовиченко, председатель Полтавского облсовета Иван Момот, начальник ЮЖД Виктор Остапчук, епископ Полтавский и Миргородский УПЦ МП Филипп и др.

"Георгий Береговой - уникальная фигура Среди сотен космонавтов и астронавтов он - единственный, кто получил звезду Героя Советского Союза первый раз - во время Великой Отечественной войны, а вторую - за покорение космоса. В настоящее время он единственный старейший землянин, побывавший в космосе ", - отметил Дмитрий Табачник.

Запуск поезда освятил епископ Полтавский и Миргородский Филипп.

Также на вокзале Карловки открыли мемориальную доску и осмотрели реконструированный вокзал. На восстановительные работы, по словам Александра Удовиченко, южная железная дорога потратила почти 6 млн грн.