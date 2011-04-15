Количество рейсов паромной переправы Крым – Кавказ летом увеличат

Министерство инфраструктуры Украины инициирует увеличение количества рейсов паромной переправой Крым – Кавказ в летний период.

Как сообщили УНИАН в Курортно-информационном центре Крыма, об этом заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ в Москве во время заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического содружества российско-украинской межгосударственной комиссии.

В частности, по данным пресс-службы Минтранса РФ, в соответствии с достигнутыми во время встречи договоренностями летом количество рейсов будет увеличено с ныне существующих 8-11 до 16 в сутки.

В ведомстве подчеркнули, что Министерство инфраструктуры Украины и Минтранс Российской Федерации проводят работу по оптимизации функционирования железнодорожно-паромной переправы. В частности, со стороны обоих государств разработаны мероприятия для повышения эффективности работы переправы и оптимизации ее мощностей.

По словам экспертов – участников встречи, толчком к развитию должно стать упрощение процедуры прохождения государственного контроля.

«Это комфорт для пассажиров, что, соответственно, приведет к увеличению количества рейсов паромов на регулярных линиях между Украиной и Россией», – резюмировал Б.КОЛЕСНИКОВ.