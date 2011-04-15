С начала года тарифы на ж/д перевозки выросли на 2% - Госкомстат

В 1-м квартале 2011 г. тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом выросли на 2,1% по сравнению с тарифами в предыдущем квартале (4-й квартал 2010 г.). Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В частности, на 2,1% выросли тарифы на перевозку угля, железной руды, минерально-строительных грузов, химических и минеральных удобрений, цемента. На 2,2% - черных металлов, светлых нефтепродуктов, химических грузов (лакокрасочные, клей и пр.). На 2,3% - лесных грузов, кокса, нефти и темных нефтепродуктов. На 1,5% выросли тарифы на перевозку зерна и продуктов помола.

В то же время, по сравнению с тарифами 1-го квартала 2010 г. тарифы в 1-м квартале т.г. выросли на 4,3%. В частности, на железную руду - на 8,6%, на черные металлы - на 8,7%, нефть и темные нефтепродукты - на 2,3%, светлые нефтепродукты - на 2,2%, уголь, минерально-строительные грузы, удобрения - на 2,1%.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2011 г. введены ежемесячные коэффициенты к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины. Железнодорожные грузовые тарифы будут расти ежемесячно на 2,2% до конца 2011 года.