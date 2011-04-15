Российская low-cost авиакомпания запускает рейс Москва-Симферополь

С 15 июня 2011 г. российская low-cost авиакомпания «Авианова» запускает рейс Москва-Симферополь. Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре Крыма со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В пресс-службе подчеркнули, что «Авианова» сохраняет свои фирменные тарифы и на международных рейсах. Так, билет на первое международное направление Москва-Симферополь будет стоить от 250 рублей (70 грн).

Рейсы в столицу Крыма будут выполняться 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Первый рейс из Москвы в Симферополь будет осуществлен 15 июня этого года.

В «Авианова» рассчитывают внести свой вклад в развитие туристических связей России и Крыма. «В 2010 году курорты Крыма посетили более миллиона россиян, большинство из которых были вынуждены путешествовать железнодорожным транспортом, теряя более суток на дорогу из-за завышенных тарифов на авиаперевозки», — отметил управляющий директор «Авианова» Эндрю Пайн. Он подчеркнул, что Крым является одним из самых востребованных направлений для россиян.

«Открывая рейсы на направлении Москва — Симферополь, мы даем возможность каждому жителю России в течение нескольких часов оказаться на крымских пляжах, а украинским гражданам насладиться красотами российской столицы, путешествуя одним из самых быстрых и надежных видов транспорта по тарифам, сопоставимым по стоимости с железнодорожным билетом», — подчеркнул Э.Пайн.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года руководство Министерства курортов и туризма Крыма достигло договоренности с российской авиакомпанией «Авианова» о налаживании low-cost рейсов между Симферополем и Москвой. По данным первого заместителя министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, «Авианова» рассматривает возможность осуществлять low-cost авиарейсы круглый год, а не только в летний период.

СПРАВКА: «Авианова» — российская low-cost авиакомпания, работающая с 2009 года. Флот состоит из современный воздушных судов типа Airbus A320.