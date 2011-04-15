Граждане Украины не пострадали при столкновении судов на Дунае - МИД

Четверо граждан Украины - членов экипажа круизного пассажирского судна «Виктория» не пострадали при его столкновении с немецким грузовым судном „Бавария 52”.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, ссылаясь на информацию Посольства Украины в Словацкой Республике.

Столкновение судна „Виктория”, на борту которого было 160 граждан Германии и Австрии, с немецким грузовым судном „Бавария 52” произошло 13 апреля вблизи г. Шаморин по правому фарватеру реки Дунай. В результате аварии погибших или пострадавших нет.

По данным дипучреждения, столкновение произошло из-за грубого нарушения экипажем судна „Бавария 52” правил судоходства по реке Дунай, в результате которого грузовое судно получило значительные повреждения и было транспортировано 14 апреля немецким буксиром „Йозеф Брандер”. В этот же день судно „Виктория”, которое не получило повреждений, продолжило движение в направлении австрийского города Линц.

Капитаном судна „Виктория” является украинец.