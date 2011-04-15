В Кременчуге с 1 мая проезд в троллейбусе подорожает до 1 грн.

В Кременчуге (Полтавская обл.) с 1 мая стоимость проезда в троллейбусе вырастет на 33%, или 25 коп., - до 1 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кременчугского горисполкома.

Согласно решению, цена проездного билета в троллейбусе 1 мая будет повышена с 0,75 грн. до 1 грн. В решении также отмечено, что стоимость ученического проездного теперь составит 18 грн., студенческого – 20 грн., для населения – 50 грн., для предприятий и организаций – 85 грн. Тариф в 1 грн. согласован с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерстве экономического развития и торговли.