Кабмин утвердил перечень строительства и ремонта автодорог

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в 2011 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.

Текст соответствующего распоряжения (от 13 апреля т.г. №325-р) размещен на сайте правительства.

В целом объем финансирования за счет средств Госбюджета в 2011 г. составит 1 млрд. 595 млн. 582,225 тыс. грн. В том числе, дорог государственного значения - 1 млрд. 362 млн. 325,379 тыс. грн., местного - 233 млн. 256,846 тыс. грн.

В частности, на строительство ряда участков дороги Знаменка-Луганск-Изварино в 2011 г. направят 813 млн. грн. , реконструкцию Киевского полукольца - 13,6 млн. грн., строительство автодороги в обход Знаменки в Кировоградской области - 44,4 млн. грн., реконструкцию дороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Одесской обл. - 40 млн. грн., реконструкцию дороги в обход Одессы - 22 млн. грн., строительство дороги Киев-Харьков- Довжанский (на Ростов-на-Дону) на участке в обход г. Валки в Харьковской обл. - 20 млн. грн., на реконструкцию дорог госзначения в Херсонской области, в частности, Одесса-Мелитополь-Новоазовск - 111 млн. грн.