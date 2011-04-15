Eesti Raudtee в I квартале увеличила контейнерные перевозки на 74%

Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee в I квартале 2011 года увеличила контейнерные перевозки на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 8 тыс. TEU.

Из них только в марте текущего года перевезено 3 тыс. TEU, что, по словам руководителя предприятия Кайдо Симерманна, стало рекордным показателем за последние годы, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на эстонское издание Аripаev.

По словам К. Симмерманна, увеличение контейнерных перевозок в республике связано в основном с ростом потребления промышленной продукции в России. Так, объем перевозок в московском направлении стал больше, чем в докризисные времена.

"В марте предприятие формировало один контейнерный состав в день. Однако фактическая мощность по перевозке контейнерных поездов у ЭЖД в разы больше, – она ограничивается скоростью погрузки контейнеров на поезда в порту Мууга", – сказал К. Симмерманн.