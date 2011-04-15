Таллиннский порт в I квартале стал лидером по грузообороту среди балтийских портов
20:41, 15 апреля 2011Транспорт/Связь
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Таллиннский порт в I квартале 2011 года лидировал по грузообороту среди четырех портов стран Балтии.
Так за январь–март текущего года в Таллинне перевалили 9,2 млн тонн грузов (+8% к аналогичному периоду 2010-го). На второй позиции Рижский порт с 7,67 млн тонн грузов (+7,5%), на третьей – Вентспилский порт с 7,16 млн тонн грузов (-0,7%). И на четвертой строчке Лиепайской порт с 1,19 млн тонн грузов (+18,4%).
Литовский терминал по перевалке нефти Бутинге обработал за I квартал 2011 года 2 млн тонн сырья (+17,1%).
РЖД-Партнер
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