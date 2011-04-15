Таллиннский порт в I квартале стал лидером по грузообороту среди балтийских портов

Таллиннский порт в I квартале 2011 года лидировал по грузообороту среди четырех портов стран Балтии.

Так за январь–март текущего года в Таллинне перевалили 9,2 млн тонн грузов (+8% к аналогичному периоду 2010-го). На второй позиции Рижский порт с 7,67 млн тонн грузов (+7,5%), на третьей – Вентспилский порт с 7,16 млн тонн грузов (-0,7%). И на четвертой строчке Лиепайской порт с 1,19 млн тонн грузов (+18,4%).

Литовский терминал по перевалке нефти Бутинге обработал за I квартал 2011 года 2 млн тонн сырья (+17,1%).

РЖД-Партнер