«АвтоВАЗ» отзывает свыше 56 тысяч автомобилей Lada

Российский «АвтоВАЗ» объявил о проведении проверки партий автомобилей Lada Kalina, Priora и Samara, для исключения возможных отклонений в работе топливопроводов. Под отзыв попало 56 408 автомобилей.

В пресс-службе компании заявили, в ходе заводских испытаний готовой продукции на отдельных автомобилях на топливных трубках обнаружены соединители с несоответствиями.

Как отметили в «АвтоВАЗе", проверка автомобилей на СТО официальных дилеров компании займет не более 5 минут.

Дирекция по организации послепродажного обслуживания "АвтоВАЗа» уже разослала официальное предписание всем дилерам Lada.

Владельцам автомобилей Lada будут направлены уведомления о проверке и замене дефектной детали.

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