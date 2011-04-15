"Аэрофлот" готовит иск к "Сухому" за задержку поставок самолетов SSJ-100

Менеджмент "Аэрофлота" готовит предложение в правительство о введении штрафных санкций в отношении ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" за задержку поставок самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил в пятницу журналистам министр транспорта РФ Игорь Левитин.

"Сроки по контракту истекли, и по техническим параметрам у "Аэрофлота" тоже есть вопросы. Сейчас менеджмент готовит предложение в совет директоров, потом в правительство о штрафных санкциях", - цитирует Левитина РИА Новости.

В то же время официальный представитель ГСС Ольга Каюкова сообщила, что график поставки самолетов "Аэрофлоту" согласован, поставки начнутся с мая месяца, на следующей неделе будет поставлен первый самолет "Армавиа". "Мы всегда работали с "Аэрофлотом" конструктивно, сейчас топ-менеджмент двух компаний ведет переговоры в рабочем порядке, и мы думаем, что нам удастся прийти к договоренностям, устраивающим обе стороны", - заверила она.

"Аэрофлот" наравне с "Армавиа" является стартовым заказчиком SSJ100. В общей сложности крупнейший российский авиаперевозчик заказал 30 самолетов. При этом начало поставок, изначально намеченное на декабрь 2009 года, неоднократно переносилось. "Армавиа" уже подписала акт технической приемки первого Superjet 100.

Официальный представитель "Аэрофлота"ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что самолет Superjet 100 стоит в летнем расписании, а вопрос о возможных штрафных санкциях будет рассматриваться на совете директоров компании.