Депо ЮЖД перевыполнили план по капремонту грузовых вагонов

В первом квартале 2011 года вагонные депо Южной железной дороги (ЮЖД) в несколько раз перевыполнили план по капитальному ремонту грузовых вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, в соответствии с плановым заданием в течение первых трёх месяцев этого года в условиях депо необходимо было отремонтировать капитальным ремонтом 16 вагонов инвентарного парка «Укрзализници», в том числе 13 полувагонов и 3 крытых вагона. Отремонтировано же 35 вагонов. Кроме запланированных, отремонтировано также 15 думпкаров, 3 хоппер-дозатора, цистерну.

Как отмечают на ЮЖД, капитальный ремонт думпкаров и вагонов-хопперов, принадлежащих предприятиям путевого хозяйства Южной дороги, выполнен по общей инициативе службы пути и вагонного хозяйства в рамках подготовки к сезону летних путевых работ. До конца этого года вагонщики Лозовского участка вагонных депо Харьков-Сортировочный и депо Полтава отремонтируют капитальным ремонтом и передадут путейщикам ещё 35 думпкаров и 5 хопперов.

Согласно сообщению, план капитального ремонта вагонов собственности промышленных предприятий в первом квартале перевыполнен почти в три раза: при плане 75 вагонов отремонтирован 201 вагон. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск вагонов из капитального ремонта увеличился в 2,6 раза.

Справка УНИАН. Хоппер – саморазгружающийся бункерный грузовой вагон для перевозки массовых сыпучих грузов, в том числе щебня.

Думпкар – вагон-самосвал (саморазгружающийся вагон), предназначенный для механизированной погрузки, выгрузки грунта, песка, щебня и других подобных грузов.