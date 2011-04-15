Кабмин утвердил проект строительства автодороги из Днепропетровска

Кабинет министров Украины утвердил представленный проект строительства автодороги на участке от ул. Кайдацкий путь (г. Днепропетровск) до автомобильной дороги Киев - Луганск - Изварино общей сметной стоимостью 1 млрд. 031 млн. 083,42 тыс. грн. Текст соответствующего распоряжения (от 13 апреля т.г. №333-р) размещен на сайте КМУ. В том числе стоимость строительно-монтажных работ - 789 млн. 652,49 тыс. грн. Протяженность дороги - более 6 км, строительная длина - 5,2 км, предусмотрено строительство путепровода, развязки. Срок строительства - 68 месяцев.

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